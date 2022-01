Agressé à coups de barre de fer le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui n’avait plus joué avec le PSG depuis. La milieu de terrain avait repris l’entraînement avec ses coéquipières le 8 décembre dernier mais n’avait pas été convoquée pour les derniers matches des Rouge & Bleu en 2021.

Dimanche (14h45), le PSG affronte Saint-Etienne en D1 Arkema. Une rencontre pour laquelle Kheira Hamraoui et Aminata Diallo seront convoquées à fait savoir Didier Ollé-Nicolle. « Kheira et Aminata seront dans le groupe de 18, et peut-être même sur le terrain, en fonction des derniers entraînements et du match« , indique Ollé-Nicolle en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Le coach parisien qui a aussi expliqué qu’Estelle Cascarino et Léa Khelifi seront « ménagées pour des petites blessures et devraient reprendre en début de semaine prochaine. » Enfin, Kadidiatou Diani devrait être apte pour cette rencontre malgré une petite douleur au tendon d’Achille. »