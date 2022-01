Le PSG est un club phare dans le monde du football. Depuis plusieurs années, les Rouge & Bleu ne cessent d’accroître leur notoriété dans le monde ou bien sur les réseaux sociaux. Ce vendredi matin, le club de la capitale s’est félicité d’avoir atteint la barre des 150 millions de fans sur les réseaux sociaux. Autre chiffre marquant, le PSG a augmenté sa communauté de fans de 50% en un an.

Dans un communiqué, le PSG s’est réjoui de ces chiffres. « Le Paris Saint-Germain poursuit sa croissance exponentielle de popularité sur les réseaux sociaux. Le club a dépassé fin 2021 la barre des 150M de followers. Pour la deuxième fois en 2021, le Paris Saint-Germain franchit un cap symbolique, dix mois seulement après avoir atteint les 100M de followers. Afin de célébrer et de remercier ses supporters, le Paris Saint-Germain proposera à ses fans de prendre la pose devant une structure « 150 millions de fans » créée spécialement pour l’occasion et déployée dans plusieurs quartiers de la capitale. Les fans qui se prêteront au jeu auront la chance de participer à un tirage au sort pour remporter un maillot dédicacé par l’équipe. Le Paris Saint-Germain leur donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du club et dans Paris pour jouer.«

Le PSG qui fait également savoir que l’arrivée de Lionel Messi avait aussi permis au club de la capitale de prendre énormément de fans lors de sa première semaine parisienne de la Pulga. « Le club avait enregistré 20 millions de followers supplémentaires. Depuis, le Paris Saint-Germain accueille 1 million de fans supplémentaire chaque semaine en moyenne. » Le PSG qui est d’ailleurs – avec 54 millions de followers – la marque la plus suivie en France. Il est aussi le club de football le plus suivi au monde sur Tik Tok avec plus de 23 millions de suiveurs.