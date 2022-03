Hier soir, le Real Madrid – après avoir été mené au score – s’est imposé contre la Real Sociedad (4-1) au Santiago Bernabeu. Les Madrilènes sont désormais tournés vers le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le PSG mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Les hommes de Carlo Ancelotti se sont entraînés ce dimanche et ils étaient pratiquement au complet.

Absent contre la Real en raison d’une grippe, Federico Valverde était présent sur les pelouses et est assuré d’être dans le groupe pour la réception du PSG comme le rapporte Marca. L’Uruguayen devrait prendre la place de Toni Kroos, si ce dernier doit déclarer forfait. Touché aux adducteurs, l’Allemand était de nouveau en salle ce dimanche et « sa participation au match de mercredi est une totale inconnue » assure le quotidien sportif madrilène. Une chose est sûre, Kroos veut tout faire pour être disponible mercredi et se dit optimiste quant à sa participation à la rencontre. Possible titulaire contre le PSG en raison de la suspension de Ferland Mendy, Marcelo est resté en salle en raison d’un choc reçu lors de la rencontre d’hier. Mais Marca explique qu’il devrait pouvoir tenir sa place contre Paris.