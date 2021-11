Alors qu’il menait depuis la 2e minute et un but de Kylian Mbappé, le PSG a vu Keylor Navas se faire expulser pour une sortie ratée. Les Nantais ont réussi à égaliser mais les Rouge & Bleu ont finalement réussi à s’imposer (3-1). Mauricio Pochettino a salué le mental de son équipe.

« Messi ? Oui, c’est très important pour lui de marquer. C’est son premier but en Ligue 1. C’est important pour lui et pour l’équipe. C’est une bonne victoire pour nous. En première mi-temps, on aurait dû marquer plus de buts. Dans ce genre de match, c’est toujours ouvert et quand c’est comme ça, quelque chose peut se passer, souligne l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video. Là, c’est le carton rouge de Keylor. Mais l’équipe a encore une fois montré son caractère et c’est très bien. Le temps c’est important pour créer des liens entre les joueurs et commencer à se sentir à l’aise sur le terrain. Ce n’est pas évident parce que parfois on doit se justifier, mais vous savez que la compétition est différente de l’entraînement et pour se trouver il faut du temps. Mais là, cela nous permet de nous sentir heureux.«

L’entraîneur du PSG qui a donné des nouvelles de Sergio Ramos, proche d’un retour sur les terrains. « Présent contre City ? Je ne sais pas. Son évolution est très importante. Une chose d’être à l’entrainement, et ce n’en est une autre d’être compétitif. Mais il est dans un bon état d’esprit. Mais, s’il vous plait, ne sur interprétez pas trop. On ne doit pas trop forcer avec lui. Il faut que ça se fasse petit à petit. »

Mauricio Pochettino qui s’est enfin projeté sur le choc de Ligue des Champions contre Manchester City. « Oui, on est prêt et c’est un défi toujours important de jouer contre eux et contre un superbe staff . »