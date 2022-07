Galtier : « Quand on accepte le poste au PSG, on est dans l’obligation de gagner »

Christophe Galtier a réussi sa première officielle sur le banc du PSG. Ce dimanche, les champions de France ont rempli leur premier objectif de la saison en remportant leur 11e Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0). Comme lors des matches de préparation, le nouveau coach des Rouge & Bleu a aligné un schéma en 3-4-1-2 et son équipe a séduit sur le terrain. Après cette belle victoire face aux Canaris, le coach de 55 ans a évoqué la prestation de son équipe, au micro de Prime Video et en conférence de presse d’après-match via Le Parisien.

Une belle première prestation en match officiel avec le PSG

« On a fait un match très sérieux. On s’attendait à un match difficile, mais les joueurs l’ont abordé avec beaucoup d’envie et de détermination. On s’est créés quelques belles occasions en début de match. Ils en ont eu deux avec un bel arrêt de Gigio Donnarumma, mais ensuite on a été assez cohérent dans nos sorties de balle, dans la manière d’attaquer et notamment dans la manière de défendre. J’ai vu des joueurs faire beaucoup d’efforts de replacement et c’est très important à mes yeux. Après, ils ont le temps pour faire des différences. C’est une belle victoire et c’était bien de ramener le trophée à Paris. »

Comment a-t-il réussi à remobiliser les stars après une saison compliquée

« Je crois simplement qu’ils ont été très chahutés la saison dernière alors qu’ils ont été champions. Ce sont des joueurs que j’ai beaucoup observé, que je regarde et avec lesquels j’échange de manière informelle. Il doit y avoir une dynamique de groupe et d’équipe. Pour l’instant, sur ce que nous avons fait lors des quatre, cinq semaines de travail, les choses se sont bien déroulées. Après, il faut les laisser s’exprimer, ils ont beaucoup de talent. Il faut toujours insister sur le replacement pour éviter que cette équipe soit coupée en deux. Il y a certaines choses à améliorer mais dans l’ensemble je suis à la fois satisfait de la préparation, satisfait de cette victoire au Trophée des Champions et satisfait de l’état d’esprit. »

Comment ça va se passer avec le retour de Mbappé dans le onze ?

« Kylian est un joueur de classe mondiale et je le répète encore une fois. Il est très important dans ce nouveau projet du Paris Saint-Germain. Avec ses statistiques de la saison dernière et ses qualités, évidemment que ça sera un atout majeur de notre secteur offensif. »

Qu’est ce que ça change dans sa vie de devenir l’entraîneur du PSG

« Il faut à la fois être très concentré parce que la moindre parole qui déraille, ça fait le tour du monde. Mais, il n’y a pas de langue de bois, il y a un échange très direct et franc avec les joueurs. On parle beaucoup de stars mondiales, mais ce sont avant tout des joueurs qui aiment jouer, qui veulent gagner des trophées. Il faut les accompagner là-dedans, sans compromis sur ce que doit être l’équipe. Mais évidemment qu’avec ces joueurs de classe mondiale, les choses peuvent être rendues beaucoup plus simples. »

Est-il surpris de la production de son équipe

« La préparation était très courte. Sur un plan physique, ils ont bien préparé leur saison chez eux avant la reprise. Tout le monde est arrivé à l’heure, a fait toutes les séances. Concernant les relations techniques, j’ai apprécié tout le liant entre les lignes, les relations, le fait que les uns jouent pour les autres. Mais j’ai apprécié, aussi, la volonté de récupérer le ballon vite et de faire les efforts défensifs. Et dans ce domaine les trois joueurs offensifs ont été très bien. »

Les performances de Messi et Neymar

« Avant de répondre, je tiens d’abord à saluer la performance de Pablo Sarabia, impliqué sur deux buts. En ce qui concerne Leo Messi et Neymar, ce sont des joueurs qui se connaissent depuis des saisons, ils se redécouvrent depuis l’an passé. Ils ont une réelle relation technique, une réelle envie de faire bien les choses ensemble. L’apport de Kylian sera plus qu’un atout dans ce projet. Au staff et à moi de faire en sorte que l’entente entre les trois fonctionne et permette à l’équipe de marquer beaucoup de buts. Quant au départ de l’un ou de l’autre, je m’aperçois juste qu’ils ont le sourire, qu’ils sont contents de fêter la victoire. Il ne faut pas banaliser ça, je suis heureux de les voir fêter cela ensemble. »

Est-il soulagé à titre personnel d’avoir réussi sa première ?

« Soulagement n’est pas le bon terme. Quand on accepte le poste au PSG, on est dans l’obligation de gagner. C’est plutôt par rapport au groupe et à ce qu’on met en place ces dernières semaines, qu’il était important de commencer comme ça. À titre personnel, je suis content. Mais ça doit nous conforter dans ce qu’on fait tout au long de la semaine et dans ce que je demande aux joueurs. »