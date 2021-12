Si le PSG pensait affronter Manchester United lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c’était sans compter sur l’UEFA et ses soucis d’ordre technique. Du coup, après un nouveau tirage au sort, les Parisiens ont hérité du Real Madrid, rien que ça. Un choc qui sera forcément particulier pour un certain Sergio Ramos.

Présent en Espagne pour l’inauguration d’une salle de sport, la légende ibère faisait face à la presse en cette fin d’après-midi. Et forcément, l’ancien capitaine merengue a été invité à s’exprimer sur ce tirage au sort. Sans surprise, il ne se trouve pas vraiment enchanté à l’idée de rencontrer son ancienne équipe : « C’est bizarre… J’aurais aimé que quelqu’un d’autre nous affronte. Vous savez l’amour que j’ai pour Madrid et les fans. Cela ne changera jamais mais il est temps d’affronter le présent. Je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe. Je vais faire ce que je peux pour passer les huitièmes », a expliqué Ramos dans des propos relayés par RMC..