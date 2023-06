Interrogé en zone mixte après la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé s’est montré clair sur son futur au PSG. Si le nouveau capitaine des Bleus pensait rassurer les supporters parisiens, sa déclaration a surtout mis en lumière les zones d’ombres gravitant autour de son avenir … .

Le feuilleton Mbappé ne connaîtra pas de volume 2 cet été. La superstar a mis fin au suspense en balayant sèchement les hypothèses d’un départ après la remise des Trophées UNFP : « L’année prochaine je jouerai au Paris Saint-Germain. J’ai encore un an de contrat, je vais l’honorer ».

Droit dans ses bottes, le Bondynois montre fidélité et sérénité au moment d’évoquer son avenir. Le PSG ne sera donc pas menacé par un départ de sa star cet été et s’adonnera pleinement aux dossiers Messi, Neymar et consorts… Mais cette déclaration ne traduit-elle pas en réalité un double-jeu ?

Une échéance retardée ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé dispose d’une option qui lui permettrait de prolonger l’aventure dans la capitale jusqu’en 2025. Si Mbappé décide d’activer cette option, il devra le faire avant le 31 juillet de cette année. Mais sa prise de parole et sa manière d’insister sur son « année de contrat » ne laisse transparaître aucun doute sur le fait que l’option ne devrait pas être levée.

La joie de voir le numéro 7 rester se doit donc d’être mesurée et l’hypothèse de son départ demeure réelle. L’échéance est seulement retardée par sa déclaration… mais pas effacée. Pire, elle est même renforcée, car si le souhait de Mbappé était de rester, son option aurait probablement déjà été activée.

Qu’est ce que cela signifie ?

L’attaquant laisse certainement planer le doute en attendant les agissements de sa direction durant le mercato. Par cette déclaration, il envoie un message clair à Luis Campos et Nasser Al Khelaïfi, facilement interprétable comme un avertissement : pour le moment, je ne suis pas convaincu par le projet.

Comment l’être ? Au moment de sa prolongation, on avait promis au prodige français un effectif plus compétitif. Un an plus tard, les recrues que sont Vitinha, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Carlos Soler ne semblent pas tenir les promesses de la direction. Une des raisons qui explique l’énième élimination en Ligue des Champions, au vu du niveau respectif de ces recrues, sonnant probablement comme une déception dans les oreilles du français.

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, Luis Campos et Nasser Al Khelaïfi devront se montrer créatifs. En se décidant sur le futur entraîneur, d’abord. Une forte personnalité comme José Mourinho ou Luis Enrique devrait aller dans leur sens avant de s’attaquer au périlleux marché estival. Si les rumeurs concernant Harry Kane, Victor Osimhen ou Bernardo Silva s’avèrent fondées, la tendance pourrait ensuite s’inverser.

Faut-il construire autour d’un joueur sur le départ ?

À la décharge de Luis Campos et Nasser Al Khelaïfi, construire sur un joueur qui laisse planer le doute sur son avenir n’est pas chose aisée. Entre incertitude et instabilité, l’avenir de Mbappé bloque de nombreux dossiers au PSG, et en fait avancer d’autres, pas toujours propices à une reconstruction après un potentiel départ du meilleur buteur de Ligue 1. Des recrutements spécialement ciblés pour l’épauler dans un jeu de transition n’auraient pas de sens dans le cas où Mbappé s’en irait un an plus tard. D’autant qu’aucun club n’a jamais construit son projet autour d’un joueur sur le départ. L’inverse n’est pas viable pour une équipe censée viser les sommets.

Une prolongation, un moyen aussi d’assurer ses arrières pour le PSG ?

Dans le cas où Kylian Mbappé prolonge, le Paris Saint-Germain s’y retrouverait à tous les niveaux. Sportivement d’abord, sans surprise, car le français reste l’un des meilleurs joueurs de la planète et son plafond semble encore loin d’être atteint. Financièrement ensuite, car Paris couvrirait ses arrières : si le projet ne parvient pas à convaincre Mbappé sur le long terme et qu’il demande son départ, le PSG s’assurerait une indemnité de transfert conséquente plutôt que de le voir partir libre.

À l’heure actuelle, tout porte à croire que Mbappé ne prolongera pas l’année prochaine – du moins sportivement. Pour tenter de le convaincre, le PSG se doit de recruter des joueurs compétitifs afin de le persuader que le projet reste solide, sans pour autant exclure la possibilité que le français puisse plier bagage. Au risque de se retrouver dénué … .

