Élu meilleur joueur aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé a confirmé qu’il restera au PSG la saison prochaine et qu’il honorera son contrat.

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat et que Neymar Jr a des envies d’ailleurs, le PSG a la certitude de pouvoir s’appuyer sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Élu pour la quatrième fois d’affilée meilleur joueur aux Trophées UNFP, le numéro 7 des Rouge & Bleu a mis les choses au clair sur son avenir. Il a notamment confirmé que son contrat expirait bien en juin 2024. Lors de son discours, il a également remercié l’ensemble de ses coéquipiers et le club, tout en ayant en premier lieu une pensée pour Sergio Rico, victime d’un grave accident de cheval.

À voir aussi : Le palmarès des trophées UNFP avec des Parisiens qui ont brillé

Son message pour Sergio Rico et Luis Campos

« Mes plus sincères pensées pour Sergio Rico. Je sais qu’il y a des choses qui sont bien plus importantes que le football. L’ensemble des joueurs et le club sont avec lui. Et avoir aussi une pensée pour notre directeur sportif, Luis Campos, qui a eu une perte tragique cette semaine aussi. Donc voilà, je voulais avoir le sens des priorités et en parler en premier. »

Son trophée de meilleur joueur

« Déjà, je veux remercier l’ensemble des joueurs. Je tiens à féliciter mes coéquipiers et les Lensois qui ont fait une superbe saison. Jonathan David qui a marqué beaucoup de buts. Et bien sûr Léo qui m’a permis d’avoir cette saison. Je profite aussi pour remercier les joueurs. Parfois, on peut le banaliser mais pour moi c’est un privilège de jouer avec des joueurs comme ça et de jouer au Paris Saint-Germain. On a réussi à gagner et je veux remercier tout le monde, les joueurs, le staff, la présidence, les gens de l’ombre comme le staff médical, les intendants et les gens qui travaillent dans le bureau. Tout ce monde qui nous permet d’être dans les meilleures conditions et de pouvoir continuer à gagner. »

Son record de quatre trophées de meilleur joueur d’affilée

« Ce record, c’est un plaisir. J’ai toujours voulu gagner et laisser mon nom dans l’histoire du championnat. Même avec toute l’ambition que j’ai, je ne pensais pas gagner autant et aussi vite. C’est un réel plaisir et pour ça aussi je veux remercier la famille. Je ne suis pas facile à gérer au quotidien, avoir de l’ambition ça peut parfois être pesant pour les proches, donc je veux les remercier. Je sais qu’il y a mon frère (Ethan Mbappé) qui est venu. Ils ont gagné le Classique et ils sont en finale. Un Classique ça se gagne, peu importe l’équipe. Mais c’est un plaisir de laisser mon nom dans l’histoire du championnat et de mon pays. C’est une mission accomplie et je suis très content. »

La concurrence de Lens cette saison

« Il faut toujours bien parler des adversaires surtout lorsqu’ils sont bons, par contre non on n’a pas paniqué mais ils étaient bons. Même moi en tant qu’adversaire j’ai pris du plaisir à les regarder. Mais on reste quand même le Paris Saint-Germain, même une année que les gens pensent moins bien, nous on est là pour gagner et c’est ce qu’on a fait donc on est très contents. Mais ils ont été très bons. »

Son avenir

» Est-t-il content de son choix de l’an passé ? Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année (…) Quand tu gagnes le championnat et que t’es premier de la première à la dernière journée, c’est réussi. Et quand tu es meilleur joueur et potentiellement meilleur buteur, je pense aussi que c’est réussi. »