En fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaite quitter le club bavarois cet été. Il aurait une destination précise en tête, le FC Barcelone. Réticent au début, le champion d’Allemagne pourrait laisser filer son serial buteur cet été, mais pas à n’importe quel prix. Il réclamerait 50 millions d’euros. Le Barça aurait proposé 40 millions d’euros ces derniers. Deux autres clubs restent à l’affût dans ce dossier, le PSG et Chelsea.

Selon des informations venues de France, le PSG aurait fait de Lewandowski sa cible numéro 1 pour renforcer son attaque. Les Rouge & Bleu aimeraient l’associer à Kylian Mbappé. Mais la presse européenne indiquait que le club de la capitale et Chelsea bougeraient uniquement si les négociations entre le Barça et le Bayern échouaient. Christian Falk, journaliste pour Bild, explique que l’international polonais (33 ans) refuserait pour le moment de négocier avec le PSG et Chelsea en raison de son souhait de rejoindre Barcelone. Le journaliste conclut en indiquant que les deux clubs sont très intéressés par Robert Lewandowski.

