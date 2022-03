Mbappé et Kimpembe titulaires avec les Bleus

Assuré de participer à la prochaine Coupe du Monde pour défendre son titre, l’équipe de France dispute une rencontre amicale ce mardi soir à 21h15. Les Bleus accueillent l’Afrique du Sud au Stade Pierre Mauroy de Lille après son premier match remporté face à la Côte d’Ivoire grâce entre autres à des buts de Tchouameni et Olivier Giroud (2-1).

Pour cette rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de titulariser les deux parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. On se rappelle que l’attaquant du PSG souffrait d’une infection ORL et ne pouvait pas disputer le dernier match. Il semble désormais apte à jouer. « Presko » de son côté avait été laissé sur le banc, puisque le coach des Bleus avait préféré titulariser Lucas Hernandez à sa place. Ce match pourrait lui permettre de gagner des points pour essayer de retrouver sa place de titulaire.

XI de l’équipe de France : Maignan – Saliba, Varane, Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Mbappé, Giroud