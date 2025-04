Après sa victoire contre Angers qui lui a permis d’être sacré champion de France, le PSG n’aura qu’un match à jouer cette semaine, le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa.

Encore en lice dans toutes les compétitions, le PSG va pouvoir se concentrer sur le quart de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa lors de la semaine à venir. En effet, son match contre Nantes, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 qui devait se jouer ce week-end, a été reporté au 22 avril afin que les joueurs de Luis Enrique puissent préparer au mieux cette double confrontation contre les Villans. Après son succès contre Angers samedi après-midi, qui a officialisé le titre de champion de France, le PSG a eu un jour de repos. Les joueurs parisiens retrouvent en effet ce lundi le chemin du Campus de Poissy pour commencer la préparation de sa rencontre européenne.

A voir aussi : Luis Enrique : « Le moment clé de la saison arrive et nous sommes prêts »

Un seul jour de repos pour les joueurs du PSG

Mardi, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois avant de défier Aston Villa. La séance est programmée à 11 heures, avec les quinze premières minutes qui seront ouvertes aux médias. Deux heures plus tard, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse pour évoquer ce choc des quarts de finale de la Ligue des champions. Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), place donc au quart de finale aller de la Champions League face aux Villans. Les Parisiens retrouveront le Campus de Poissy le lendemain avant de se voir accorder un jour de repos le vendredi. Ils s’entraîneront ensuite samedi et dimanche pour préparer la manche retour, programmée le mardi soir.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11 heures)

: Entraînement à huis clos (11 heures) Mardi : 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à partir de 11 heures, conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur à partir de 13 heures

: 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à partir de 11 heures, conférence de presse de et d’un joueur à partir de 13 heures Mercredi : PSG / Aston Villa , quart de finale aller de la Ligue des champions (21 heures)

: / , quart de finale aller de la (21 heures) Jeudi : entraînement à huis clos (11h30)

: entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Repos

: Repos Samedi : entraînement à huis clos (17 heures)

: entraînement à huis clos (17 heures) Dimanche : entraînement à huis clos (11 heures)