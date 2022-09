En mai dernier, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Une excellente nouvelle pour les Rouge & Bleu après plusieurs mois d’incertitude autour de l’avenir du joueur de 23 ans. Considéré comme l’un des meilleurs de la planète football actuellement, le numéro 7 dispute donc sa sixième saison avec le maillot parisien et compte bien garnir encore un peu plus son palmarès en France. Et depuis son plus jeune âge, le natif de Paris nourrit de grandes ambitions. Présent aux Etats-Unis en juin dernier, l’international français en a profité pour donner une interview (parue cette semaine) au média The Wall Street Journal. Extraits choisis.

Son ambition depuis son jeune âge

« J’ai toujours voulu que les gens se souviennent de mon nom. C’était une ambition personnelle. J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du football. J’étais dans la lumière du public très, très jeune. Et j’étais considéré comme très talentueux. Il y a donc toujours eu beaucoup de bonne volonté autour de moi. Les gens voulaient m’aider. J’étais protégé, et ça a grandi lentement, en crescendo. Je n’étais pas une star à 14 ans. »

Son esprit de compétition

« Il y a des gens qui veulent s’amuser et simplement profiter des choses, et je respecte ce point de vue. Mais j’ai choisi cette vie en voulant gagner et en voulant être compétitif….. Il ne suffit pas d’annoncer ‘Je veux gagner’ et de s’asseoir sur son canapé tous les jours. Chaque jour, vous y travaillez, vous augmentez cet appétit de gagner dans tout ce que vous faites. »

Sa notoriété

« Plus vous êtes célèbre, plus les gens veulent savoir qui vous êtes. Ils veulent savoir en quel pyjama tu dors, où tu vis, comment tu passes ton temps. Cette frontière est de plus en plus mince. La mienne ne tient qu’à un fil. Mais c’est comme ça. Je savais dans quoi je m’engageais. »

Le duel Messi-Ronaldo

« Ils ont changé la façon dont les gens abordent le jeu. Je pense que c’est pour cela que leur rivalité a obsédé tant de gens. Ils ne voient pas le football de la même façon. Ils ne voient pas la vie de la même façon. Et ils se sont affrontés bec et ongles pendant plus d’une décennie, pour moi, c’était toute mon enfance. Est-il prêt à être sur le devant de la scène pendant une décennie ? Je ne pense pas avoir le choix. La pédale de frein ne fonctionne plus. »

Ses envies de départ au Real Madrid à l’été 2021

« Je pensais vraiment que c’était la meilleure décision possible à ce moment-là. Mais le contexte aujourd’hui est différent. »

La défaite qui l’a plus marqué

« Perdre en finale de Ligue des champions. Vous voyez la coupe, mais ce n’est pas pour vous. C’est un sentiment étrange, mais c’est la vie. Pour être honnête, j’avais envie de pleurer, vous voulez être seul. »

Une habitude qu’il doit changer ?

« La saison dernière, j’ai pris tellement de cartons jaunes (11, ndlr). Je dois changer cela, car je parle beaucoup sur le terrain parfois. Ce sera ma résolution de l’année. »