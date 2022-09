Lionel Messi nommé pour le plus beau but du mois d’août

Le PSG réalise un très bon début de saison en Ligue 1 avec cinq victoires et un nul en six matches et une place de leader. La MNM a aussi très bien commencé avec sept buts en cinq matches de championnat pour Kylian Mbappé, sept réalisations et six offrandes pour Neymar et trois buts et six passes décisives pour Lionel Messi. La Pulga qui est nommée pour le plus beau but du mois d’août.

Son retourné contre Clermont

Le numéro 30 du PSG est en lice avec son retourné contre Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Il est en concurrence à Krépin Diatta (Monaco) et sa reprise de volée de l’extérieur de la surface contre Strasbourg lors de la 2e journée, Téji Savanier (Montpellier) et sa frappe en pleine lucarne de l’extérieur de la surface contre Lorient. Pierre Lees-Melou (Brest) et sa très belle frappe de l’extérieur de la surface contre Marseille et la très belle frappe enroulée de l’extérieur de la surface de Seko Fofana (Lens) contre Rennes postulent aussi pour le plus beau but du premier mois de compétition. Pour voter pour Lionel Messi, c’est ici.