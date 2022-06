Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a officialisé la création d’une société de production à Los Angeles, Zebra Valley. Avec cette dernière, il a signé un partenariat avec l’agence de représentation américaine WME. Sa société, va financer des productions scénarisées et non-scénarisées ainsi que des formats animés autour du sport, de la culture, de la musique, des technologies et des jeux vidéo. Le cœur de cible sera la jeunesse, avec en filigrane la diversité et les cultures du monde entier. Actuellement à New York où il a assisté hier à la Draft de la NBA, l’attaquant du PSG a signé un partenariat avec la plus grande ligue de basket du monde.

Sur le tapis d’avant Draft, Kylian Mbappé a répondu aux questions de BeIN Sports et a expliqué avoir signé un partenariat avec la NBA via sa société de production. « C’est la folie, cela se passe super bien et on est très content d’être ici. Je suis là parce que j’ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA, explique l’attaquant du PSG. C’était l’occasion, avec la draft, de la lancer aux yeux du monde. En tant que fan de NBA j’étais aussi content de venir à la draft.«