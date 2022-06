Le point mercato du PSG de Foot Mercato

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier et le PSG n’a pas encore recruté. La récente arrivée de Luis Campos et les tergiversations sur le futur entraîneur du club, qui n’a pas encore été officialisé, peuvent expliquer cela. Mais des dossiers sont tout de même proches de se concrétiser. Ce mercredi après-midi, Foot Mercato – via son spécialiste du mercato Santi Aouna – a fait un point sur le mercato parisien.

Le PSG confiant sur l’issue des dossiers Vitinha, Skriniar, Renato Sanches et Scamacca

Quatre noms reviennent avec insistance ces derniers jours/semaines quand on parle du mercato du PSG. Le joueur le plus proche d’officiellement devenir parisien se nomme Vitinha. Comme le rapporte la presse portugaise ainsi que la Française, un accord total entre le PSG et Porto devrait intervenir dans les 48 heures. En ce qui concerne les dossiers Milan Skriniar, Gianluca Scamacca et Renato Sanches, les dirigeants parisiens seraient confiants quant à la finalisation de ces derniers. En ce qui concerne le milieu de terrain lillois, le PSG « discute bien avec le LOSC, qui possédait une proposition de 15 M€ + 3M€ de bonus de la part de l’AC Milan. Une offre que Lille a voulu négocier à 20 M€. » Alors que le Milan lui offrait un salaire de 4,5 millions d’euros, les Rouge & Bleu seraient prêts à lui offrir un salaire de 6 millions d’euros. « L’accord contractuel existe entre les deux parties et le club francilien est très optimiste pour aller au bout dans ce dossier.«

Le PSG toujours à l’affût pour Lewandowski

Santi Aouna indique aussi que le PSG discute avec un défenseur depuis plusieurs semaines dont le nom n’a pas filtré. C’est l’une des priorités de Luis Campos, qui est très impliqué dans ce dossier. « Un accord contractuel est également très proche mais les discussions n’ont pas débuté avec le club en question. » En attaque, malgré la probable arrivée de Scamacca, le PSG aimerait recruter un autre attaquant avec « un profil similaire à celui de Kylian Mbappé en 2017 : jeune et avec un gros potentiel. » Enfin, les dirigeants parisiens pensent toujours à Robert Lewandowski même si le Barça a de l’avance dans ce dossier. « Antero Henrique discute avec Pini Zahavi, qui représente les intérêts de l’attaquant polonais. L’associer avec Mbappé est un objectif clair« , conclut Foot Mercato.