PSG / Benfica : les notes des parisiens dans la presse

Dans un match soporifique, le PSG et le Benfica se sont quittés sur un match nul (1-1) hier soir en Ligue des Champions. Les notes accordées aux joueurs parisiens dans la presse ne sont évidemment pas très élevées.

Avec la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Maccabi Haïfa (2-0), le PSG et le Benfica auraient pu valider une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire hier soir au Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules. Dans un match fermé, il a fallu attendre la 17e minute pour voir une première tentative. Les deux équipes ne semblaient pas vouloir prendre trop de risque en vue de la qualification. Après une rare bonne occasion parisienne, Juan Bernat, trouvé dans la surface, a provoqué un penalty après une faute d’Antonio Silva. Penalty transformé par Kylian Mbappé (1-0, 40e), qui avec cette réalisation devient le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des Champions avec 31 buts en dépassant Cavani (30). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage et la qualification en poche. Mais en seconde période, le match ne s’emballe pas et le Benfica va réussir à revenir au score. Après utilisation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty pour une semelle de Marco Verratti sur Rafa Silva. Joao Mario n’a pas tremblé et trompé Gianluigi Donnarumma (1-1, 62e). Les deux équipes se quittent donc sur ce nul et devront attendre 15 jours pour valider leurs qualifications en huitièmes.

Après un troisième nul consécutif, le PSG ne prépare pas de la meilleure des manières le Classique de dimanche soir. Dans un match encore poussif, les notes des parisiens dans la presse ne sont pas très hautes. Le PSG obtient la note moyenne de 5,2 pour cette rencontre dans l’Equipe.