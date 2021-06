Remili : “Le match nous a échappé”

Pour la quatrième fois en cinq Final Four de Ligue des Champions, le PSG Handball est éliminé en demi-finale, cette fois-ci contre Aalborg (33-35). Pour Nedim Remili, le PSG a failli collectivement. “Le match nous a échappé. On a mené de cinq buts (20-15, 36e), on a mis beaucoup d’énergie à faire ce trou en voulant commencer fort la deuxième période et derrière, on a manqué de rigueur, de discipline dans notre jeu. L’intensité était là, mais la rigueur a été côté Aalborg en deuxième période. Ils sont restés maîtres de leurs émotions, ils ont pris l’avantage et sont montés en température alors que nous, ça ne nous réussissait pas. […]On n’a pas réussi à les mettre à mal.“

Nedim Remili qui a promis que le PSG allait revenir plus fort la saison prochaine. “C’est moche mais c’est la réalité. Pour le moment, ça nous fuit. (Il réfléchit.) Je vais faire le discours qu’on a tant dit et répété depuis quelques années : on va essayer de revenir meilleurs l’an prochain. La saison a été longue, rude, on espérait finir de meilleure manière mais c’est la loi du sport. Vous avez choisi de mettre des noms sur des favoris ou des outsiders, je pense que les joueurs de cette compétition ont suffisamment répété que cela ne voulait vraiment rien dire. Cette compétition est spéciale, cet événement est spécial. Les quatre équipes qui sont là cravachent pour arriver ici et ce sont toujours des matches très, très compliqués. Aalborg n’a pas démérité, ils ont été davantage complets pendant une heure et voilà.“