Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, le PSG a comme priorité un latéral droit. Dans cette optique, les Rouge & Bleu pistent Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne explique que le PSG a fait une première offre de 60 millions d’euros pour l’international marocain. Une offre repoussée par le club milanais qui réclame 80 millions d’Euros. Mais ce samedi, Tuttosport explique que l’offre du PSG ne serait que de 50 millions d’euros avec des bonus en plus. Une offre repoussée. Le quotidien sportif turinois conclut en indiquant que la distance entre le PSG et l’Inter dans ce dossier est plus éloignée qu’annoncé. Affaire à suivre…