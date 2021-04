Garcia et Kovac s’expriment sur le sprint final en Ligue 1

Cette saison 2020-2021 de Ligue 1 offre du suspense pour le titre de champion de France. Seulement quatre points séparent le premier (PSG) du quatrième (AS Monaco) après 30 journées de championnat, soit le plus faible écart depuis la saison 2009-2010. L’OL et l’AS Monaco pourraient notamment profiter du choc entre le PSG et le LOSC ce samedi après-midi (17h). Présent en conférence de presse avant le match face au RC Lens (samedi à 21h), l’entraîneur des Gones, Rudi Garcia, s’est exprimé sur ce week-end important dans la course au titre, dans des propos rapportés par ol.fr.

“C’est très important pour nous de gagner avec ce PSG-Lille. C’est primordial. Il faut regarder devant, chasser les deux équipes. Il n’y a plus de relâchement. Le maître mot sera d’en faire plus, jusqu’au bout et dans le même match. On a quelque chose de très grand à jouer cette saison, comme la place en Champions League et la Coupe de France. Je serai très attentif à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Quand un est fatigué, il a tout intérêt à le dire pour se faire remplacer. La décision peut venir du banc de touche. On doit faire appel au groupe”, a commenté Rudi Garcia ce jeudi. “La défaite face au PSG (2-4) avant la trêve ? On est déçus de notre prestation de la première heure face au PSG. Perdre face une équipe au maximum de ses forces peut arriver. L’odeur des 8 derniers matches est là. Les joueurs sont repartis dans l’intensité. On a envie de finir le mieux possible. On est plus motivés que jamais je pense.”

Quatrième au classement, l’AS Monaco ouvrira cette 31e journée avec la réception du FC Metz (samedi à 13h). Également présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur monégasque, Niko Kovac, s’est prononcé sur ce sprint final et ce week-end décisif. “Oui, ça va être intéressant. Les équipes du haut de tableau jouent ce samedi, et il y a de belles confrontations. Cela va être un match important pour la suite. Il nous reste encore huit équipes à affronter. Il y a des points à aller chercher. Même en cas de faux pas, on ne sera pas forcément hors course”, a souligné Niko Kovac lors de son point presse d’avant-match. “La position de chasseur peut-elle avoir un rôle important en cette fin de saison ? Cela dépend des situations, parfois c’est mieux d’être devant. Nous devons remporter le plus de points possibles pour sécuriser cette quatrième place. On verra ensuite ce qui est possible de faire. Il reste huit matchs et nous verrons après où nous sommes au classement. On doit déjà passer par la première étape, celle d’assurer le rang que nous occupons actuellement.”