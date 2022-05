Hier soir, le dossier Kylian Mbappé a mis les supporters du PSG dans tout leur état. Le Parisien annonçait un accord de principe entre le clan de l’attaquant et les dirigeants parisiens autour d’un contrat de deux ans plus une année en option avec un salaire de 50 millions d’euros et une prime de fidélité estimée à 100 millions d’euros. Une information rapidement contredite par la mère de Mbappé, qui a également expliqué que les pourparlers étaient toujours en cours. Ce vendredi soir, des nouvelles informations sont sorties dans plusieurs médias.

Les raisons de la non-surenchère du Real Madrid dans ce dossier

Du côté du Parisien, on explique pourquoi le Real Madrid ne rentre pas dans la surenchère dans ce dossier. Le quotidien francilien explique que malgré ses dernières informations dans ce dossier, le club madrilène « conserve le même message de tranquillité » au sujet de l’avenir de l’international français. Le Real « continue de diffuser une étrange impression de sérénité dans ce dossier. Ils sont pourtant bien au courant d’une chose : Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation de contrat à Paris. Ce qui n’était pas le cas l’été dernier, ni cet hiver« , affirme le quotidien francilien. Selon ce dernier, le club madrilène ne s’alignera pas sur les sommes avancées dans les médias – qui ont toujours été démentis par les proches du joueur – même s’il pourrait s’aligner sur ces sommes mais cela toucherait à l’équilibre salarial du vestiaire. « Les Espagnols ont prévu de faire de Mbappé le joueur le mieux payé du vestiaire mais sans aller trop loin. Surtout, ils souhaitent lui vendre un projet sportif solide, qui passe aussi par le recrutement d’autres joueurs. » Le Parisien indique que le club de Carlo Ancelotti aurait abandonné la piste Erling Haaland depuis plusieurs semaines, pour se concentrer uniquement sur le dossier Mbappé. Le dernier point important dans ce dossier, les droits à l’image. Le Real Madrid n’a jamais accordé la gestion totale de cet aspect à l’un de ses joueurs. « Florentino Pérez, n’a pas prévu de commencer avec Kylian Mbappé, même s’il pourrait faire quelques concessions », conclut le quotidien francilien.

Jérôme Rothen et la chance laissée au PSG par Mbappé

Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme, a aussi fait un point sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et selon l’ancien parisien, l’attaquant (23 ans) a rouvert la porte à une prolongation. « Il laisse la chance au PSG de lui proposer un projet cohérent avec comme priorité le sportif, le vestiaire. » Rothen confirme que l’argent n’est pas l’aspect numéro 1 dans ce dossier. « Il veut un axe différent. Il veut les réponses à ses questions, mais pour l’instant il n’a pas de réponse. […]Sa logique, si rien ne change au PSG, c’est de partir. Mais j’espère que les dirigeants du PSG ont conscience du fait qu’il y a quand même une hésitation. » Jérôme Rothen qui conclut en assurant que Kylian Mbappé est très attaché au PSG.