Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Certains arrivent à percer dans l’équipe première, d’autres explosent ailleurs. C’est le cas de Moussa Diaby. Grâce à son futur transfert à Aston Villa, il va rapporter une belle somme à son club formateur.

La formation du PSG est reconnue dans le monde entier. Beaucoup de titis, qui n’arrivent pas à avoir du temps de jeu avec l’équipe première partent un peu partout en Europe. Et beaucoup arrivent à tirer leur épingle du jeu loin de leur club formateur. C’est le cas de Moussa Diaby. Formé au PSG, il signe son premier contrat professionnel le 22 septembre 2017. Il sera ensuite prêté à Crotone en janvier 2018. Il jouera peu en Italie (3 matches). De retour à Paris, Thomas Tuchel lui fera confiance et il jouera régulièrement lors de la saison 2018-2019 (34 matches, dont 25 de Ligue 1 pour quatre buts et sept passes décisives). Malgré un bon temps de jeu, il n’est pas un titulaire indiscutable. Il préfère donc quitter son club formateur pour rejoindre le Bayer Leverkusen contre 15 millions d’euros.

Presque 10 millions d’euros pour le PSG

En Allemagne, il est l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Ses performances lui permettent d’accéder à l’équipe de France. Pilier du club allemand, il attise les convoitises. Ces derniers jours, son avenir se jouait entre Aston Villa et l’Arabie saoudite. Son club s’était mis d’accord avec les deux parties, le titi du PSG devait faire son choix. Et il a opté pour Aston Villa. Moussa Diaby va donc connaître un troisième championnat après la Ligue 1 et la Bundesliga avec la Premier League. En Angleterre, il va retrouver Unai Emery, qui l’a entraîné au PSG. Son transfert devrait s’élever à 50 millions d’euros plus 10 millions de bonus. En 2019, lorsque le club de la capitale avait vendu Diaby à Leverkusen, il avait négocié une clause de revente à hauteur de 20% du montant de la transaction. Comme le rapporte RMC Sport, le PSG devrait toucher presque 10 millions d’euros. « Un montant pouvant grimper jusqu’à 12 millions en fonction du débloquage des bonus éventuels. » De son côté l’Equipe indique que le club de la capitale devrait toucher entre sept et dix millions d’euros.

