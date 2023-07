Revue de presse PSG : Le Havre, Enrique, Neymar, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 juillet 2023. Le premier match sur le banc de Luis Enrique contre Le Havre, intérêt mutuel entre le PSG et Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le premier match de préparation du PSG contre Le Havre ce vendredi après-midi (17 heures) au Campus PSG. Les choses sérieuses commencent pour les Rouge & Bleu et leur entraîneur, Luis Enrique, qui va diriger son premier match en tant que coach du PSG. Cette rencontre sera l’occasion d’observer les premiers préceptes tactiques du coach espagnol mais aussi et surtout de mesurer l’état de forme de chacun, indique le quotidien francilien. Ce dernier rappelle que Luis Enrique a convoqué 27 joueurs pour cette rencontre. L’occasion pour chacun de montrer ses qualités mais aussi de valider son ticket pour la tournée au Japon (22 juillet au 2 août). Pour ce qui est des joueurs indéboulonnables, Neymar est en phase de reprise et ne prendra pas part à la rencontre. Carlos Soler est laissé au repos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ne sont pas prêts à refouler les pelouses. À contrario, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti et Danilo Pereira sont déjà opérationnels alors qu’ils sont arrivés lundi à l’entraînement. Les nouvelles recrues – Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Milan Skriniar, Lucas Hernandez – sont dans le groupe et pourront jouer pour la première fois avec leurs nouvelles couleurs.

Le Parisien indique que match est crucial pour les joueurs qui désirent participer à la tournée estivale et s’insérer dans l’effectif cette saison. Certains d’entre eux n’ont toujours pas reçu d’invitation pour le Japon ce matin. Un moyen de mettre le groupe sous pression même s’il s’agit d’un match amical. Julian Draxler et Layvin Kurzawa, revenus de prêt, voudront faire partie de ceux qui s’envolent au pays du soleil levant. Si vous vous demandez ce que vont devenir les joueurs non conviés, ils seront placés dans un « loft ». Un groupe qui s’entraînera dès ce samedi et qui ne rentre plus dans les plans du club parisien. Avant même le match contre Le Havre, ont sait déjà que Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Colin Dagba seront dans ce groupe. C’est aussi le cas d’Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Djeidi Gassama et Moutanabi Bodiang.

Le quotidien régional évoque aussi le mercato du PSG. Même si la priorité du club de la capitale pour renforcer son poste d’ailier droit se nomme Bernardo Silva, les dirigeants parisiens s’intéressent également aux jeunes lyonnais Bradley Barcola. Le club de la capitale garde un œil attentif sur l’international espoirs français. « Le profil de Barcola, capable d’évoluer sur les deux côtés, avec une préférence pour le couloir droit, plaît beaucoup aux décideurs parisiens et au nouvel entraîneur Luis Enrique. » Les deux hommes se sont d’ailleurs entretenus il y a quelques semaines afin d’évoquer le projet parisien, qui ne laisse pas insensible le joueur, assure Le Parisien. « Barcola se sent prêt à évoluer dans un club à dimension européenne et participant à la Ligue des champions. Le Lyonnais porte un intérêt au PSG, qui pourrait lui offrir du temps de jeu sur le front de l’attaque. » Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque Manchester City et le RB Leipzig ciblent également le joueur formé à l’OL. De son côté, Lyon aimerait conserver sa pépite. Mais au vu des finances du club, cela pourrait changer. « Sur le marché, les principaux acteurs évaluent le jeune attaquant autour de 40 millions d’euros« , conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Neymar. Dans une interview accordée à la Chaîne Youtube Que Papinho !, le numéro 10 du PSG a été questionné sur son avenir. Et il a expliqué qu’il aimerait qu’il soit au sein du club de la capitale, indiquant même qu’au club « personne ne m’a informé de quoi que ce soit (sur son avenir, ndlr). » Le quotidien sportif explique que Neymar, sauf retournement de situation, devrait bien être un joueur du PSG cette saison. Dans cette interview, il a aussi évoqué ses relations difficiles avec les supporters parisiens. « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour avec les supporters. Je serai là, […] avec ou sans amour. » L’Equipe rappelle qu’après les manifestations des supporters devant chez lui, il avait envisagé un départ. « Mais très brièvement et comme l’été dernier, quand Luis Campos avait essayé de le refourguer à plusieurs clubs européens, Neymar a choisi d’honorer son contrat parisien. » Le quotidien sportif indique que la direction parisienne, elle aussi, ne s’est pas empressée à le pousser dehors, « même si son discours officiel est de dire que tout joueur peut être transféré. » Après avoir perdu Lionel Messi et possiblement Kylian Mbappé dans un an, « les décideurs parisiens ne peuvent pas se permettre de perdre aussi le Brésilien, sous peine de voir le développement commercial et financier du club ralentir sensiblement. »

L’Equipe explique que la sortie médiatique de Neymar n’a pas suscité de réactions particulières en interne au PSG, où l’on considère que l’attaquant ne pouvait pas dire autre chose et qu’il faudra observer la réaction des supporters. Le quotidien sportif avance plusieurs raisons de sa volonté de rester. La première, il se sent bien à Paris. Il y a aussi le fait qu’il va devenir papa pour la deuxième fois. Son salaire, 25 millions d’euros peut aussi expliquer ce choix avance l’Equipe, sachant qu’il sera difficile de le retrouver ailleurs. « Et Neymar a toujours à l’idée de gagner avec le champion de France 2023 la Ligue des champions et de réaliser enfin une saison pleine, sans blessure.«

L’Equipe évoque également le premier match du PSG de la saison contre Le Havre cet après-midi (17 heures). Lors de cette rencontre, les deux frères Mbappé – Kylian et Ethan – pourraient pour la première fois jouer ensemble. Outre Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, Carlos Soler, qui s’est entraîné à part hier, Juan Bernat et Neymar ne joueront pas contre le promu en Ligue 1. Malgré ça, les trois derniers cités devraient bien être de la tournée au Japon, dont le départ est programmé pour demain après-midi. « La rencontre face au Havre pourrait permettre à certains éléments de se mettre en avant et ainsi gagner leur place pour le séjour en Asie. » Lors de ce match, Luis Enrique devrait donner quelques indications sur ses intentions tactiques, même si elles ne seront pas définitives. L’Equipe affirme que les internationaux, revenus lundi à l’entraînement, ne devraient pas tous avoir beaucoup de temps de jeu face au champion de Ligue 2. « La liste définitive des joueurs sélectionnés pour la tournée asiatique sera communiqué après cette rencontre ce soir, ou demain matin« , conclut le quotidien sportif.