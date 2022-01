La date de Nantes / PSG connue

Invaincu en Ligue 1 depuis début octobre et une défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-2), le PSG est le leader incontestable de cette saison 2021-2022. Après avoir perdu le titre d’un point la saison passée, les hommes de Mauricio Pochettino ont parfaitement entamé ce championnat et comptent 11 points d’avance sur leur dauphin niçois après 21 journées disputées. Actuellement, l’objectif des Rouge & Bleu sera de préparer au mieux la double confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions (15 février – 9 mars). Et ce mercredi, la LFP a dévoilé la programmation de la 25e journée de Ligue 1.

À cette occasion, le PSG se déplacera au Stade de la Beaujoire pour affronter le FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Une rencontre qui aura lieu le samedi 19 février à 21 heures et qui sera diffusée sur Canal Plus Décalé. Ce match est programmé quatre jours après le huitième de finale aller face au Real Madrid. Voici ci-dessous le programme complet de cette 25e journée de championnat.

Le programme de la 25e journée de Ligue 1