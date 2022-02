Ligue 1 – Le PSG conserve son avance sur son dauphin

Ce samedi, le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1. Opposés au FC Nantes d’Antoine Kombouaré – au Stade de la Beaujoire – les Parisiens se sont inclinés (1-3) après une première période très compliquée. Mais malgré ce revers, le PSG (59 pts) conserve toujours sa belle avance sur son dauphin, à l’issue de cette 25e journée de Ligue 1. En effet, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur sa pelouse face au promu, le Clermont Foot (0-2). Ainsi, les Olympiens comptent toujours 13 points de retard sur le leader parisien mais voit surtout l’OGC Nice revenir à petite longueur au classement. En effet, les Aiglons se sont relancés avec une courte victoire face à l’Angers SCO (1-0). Auteur d’une belle saison, le RC Strasbourg a concédé le match nul face à l’ASSE (2-2) et reste 4e au classement. De leur côté, les Verts (16e) restent sur une série de 4 matches sans défaite avant leur déplacement sur la pelouse du Parc des Princes.

Dans les autres résultats marquants de cette journée, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens se sont quittés sur un score de parité (1-1). Même résultat entre l’AS Monaco et les Girondins de Bordeaux (1-1). En supériorité numérique pendant plus une heure, les Bordelais ont subi face aux Monégasques pour la première de David Guion sur le banc et restent lanterne rouge du championnat.

Avec 53 buts marqués, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat devant le RC Strasbourg (48) et le Stade Rennais (47). Meilleure défense de Ligue 1 ces dernières semaines, le club de la capitale est désormais dépassé par l’OGC Nice (21) mais est juste devant l’OM (23). Pour leur prochain match, les Rouge & Bleu affronteront l’AS Saint-Etienne (21h sur Canal Plus Décalé) – au Parc des Princes – à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Résultats 25e journée de Ligue 1

LOSC / FC Metz (0-0)

RC Lens / OL (1-1)

FC Nantes / PSG (1-3)

OGC Nice / Angers SCO (1-0)

FC Lorient / Montpellier (0-1)

Reims / Brest (1-1)

Rennes / Troyes (4-1)

ASSE / Strasbourg (2-2)

Bordeaux / Monaco (1-1)

OM / Clermont (0-2)

Classement L1