Verratti convoqué par la commission de discipline de la LFP

Le PSG a concédé samedi dernier sa deuxième défaite de la saison sur la pelouse contre le FC Nantes au terme d’une partie assez étrange que ce soit dans le jeu mais aussi le scénario (3-1). Les Rouge & Bleu sont ressortis de cette rencontre extrêmement frustrés avec six cartons jaunes reçus pour… neuf fautes concédés, la faute à un arbitrage qui a été absolument catastrophique ! Après cette contre-performance, Marco Verratti avait partagé son immense frustration en déclarant au micro de Canal Plus: « Ce n’est pas possible qu’on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité). On ne peut pas parler avec l’arbitre (M. Lesage), on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça (…) Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s’est fait ch… dessus avec les arbitres »

Selon les informations de L’Équipe et RMC Sport, le petit italien passera devant la commission de discipline de la Ligue le mercredi 2 mars prochain à partir de 18 heures. Le premier quotidien sportif partage le barème disciplinaire de la FFF, et Verratti risque deux matches de suspension si ses propos sont jugés « excessifs» ou « déplacés », trois matches s’ils sont jugés « blessants »ou « susceptibles d’offenser une personne », et cinq matches s’ils sont jugés « grossiers »ou « injurieux».