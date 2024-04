La dernière année chaotique de Neymar au PSG

Transféré l’été dernier à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar Jr, a vécu une dernière année au PSG très compliquée.

À 32 ans, la carrière de Neymar Jr est sur le déclin. Après six années passées au PSG, le Brésilien a été transféré l’été dernier à Al-Hilal et a marqué la fin d’une aventure au goût amer. Une dernière saison pesante aussi bien pour le joueur que pour ses coéquipiers, comme le rapporte France Football dans un dossier sur le déclin de la star brésilienne. À la mi-temps d’un match de Ligue 1, un titulaire tombe sur Neymar en larmes dans les toilettes, raconte un proche du club parisien. « Il était surpris de le voir comme ça. Le Brésilien lui a dit que personne ne le comprenait. » Une anecdote qui démontre le mal-être du joueur de 32 ans à la fin de son aventure à Paris.

Des tensions avec Gharbi et Vitinha

France Football donne un autre exemple de l’ambiance tendue lors de la saison 2022-2023. Lors d’un entraînement au Camp des Loges, il s’accroche avec un adjoint de Christophe Galtier, son entraîneur. Le ton monte, le numéro 10 ne décolère pas, reste nerveux tout au long de la séance. Sur le terrain, le jeune Ismaël Gharbi lui prend alors le ballon dans les pieds pendant un exercice. « Neymar l’a rattrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu’il était au sol. Tout le monde était choqué… Sur la fin, il n’était vraiment pas sympa », affirme un témoin de la scène. Et un autre joueur de l’effectif a été victime de la frustration de l’international auriverde : Vitinha. « Il s’est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti, parce qu’il est gentil et ne voulait pas de problèmes, mais, à plusieurs reprises, il s’est fait insulter », explique le même témoin.

Lors d’une dispute entre Lionel Messi et Achraf Hakimi après un entraînement, Neymar Jr, proche de l’Argentin, se lève pour intervenir avant de se faire stopper par Sergio Ramos. « Si tu te lèves, c’est moi qui viens. » L’Espagnol a joué un vrai rôle de leader dans ce vestiaire parisien, comme le rapporte un autre témoin : « Heureusement que Sergio Ramos, un vrai leader, était là. Il a souvent fait le tampon entre lui et quelques joueurs du groupe qui n’en pouvaient plus. »

Luis Enrique a rapidement mis fin à l’aventure de Neymar au PSG

Grand admirateur de Neymar lorsqu’il a rejoint le club en 2017, Kylian Mbappé a vite déchanté au fil des saisons. « Au début, Kylian aimait bien Neymar mais, après l’avoir côtoyé au quotidien, il a perdu le respect qu’il avait pour lui. Inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait donné les clés du camion à Kylian. Messi, même s’il était introverti, il te disait bonjour. Pas Neymar. Lui, t’avais l’impression qu’il ne te respectait pas. Il refusait le contact. C’est dommage car, dans l’intimité, il paraît qu’il est sympa et généreux. Moi, je ne l’ai jamais trouvé agréable ou chaleureux. Même s’il comprenait le français, il ne faisait pas l’effort de le parler (…) En fait, après deux ou trois bonnes saisons, ‘Ney’ m’a donné l’impression d’être complètement gavé. Gavé de football, gavé d’argent… Il n’avait plus faim. Il conservait encore de la motivation pour jouer avec la Seleçao mais pas pour aller à Brest », explique un salarié du club.

Dès son arrivée au PSG l’été dernier, Luis Enrique a rapidement mis les choses au clair et a convoqué l’ancien Barcelonais pour lui expliquer qu’il ne comptait pas sur lui. « Il lui a dit de se trouver un autre club et qu’il ne l’emmènerait pas en tournée au Japon. Luis Campos a fini par convaincre Luis Enrique qu’il devait l’emmener pour mieux le vendre. Mais ça n’allait vraiment plus. Son comportement n’était plus le même. Il fallait vraiment que cette histoire à Paris s’arrête », explique un proche du club. Sur sa fin d’aventure, il lui arrivait parfois de débarquer alcoolisé aux séances d’entraînement, reconnaît un ancien du PSG.

En six ans, Neymar Jr a remporté cinq championnat de France, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des Champions et il aura surtout amené son équipe en finale de Ligue des champions en 2020 lors du Final 8. Statistiquement, il comptabilise 118 buts et 77 passes décisives en 173 matches avec le PSG. Le Brésilien a aussi passé beaucoup de temps à l’infirmerie avec un total de 622 jours loin des terrains.