Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (1-0) face à l’OM à l’occasion du Classique. Une rencontre qui se termine bien pour les Parisiens, mais qui a couté chère à l’un d’entre eux : Danilo Pereira. L’international portugais s’est blessé et a cédé sa place tôt dans la rencontre.

Le numéro 15 parisien est sorti et a cédé sa place à Nordi Mukiele à la 25e minute du Classique face à l’OM, en se touchant l’arrière de la cuisse. En effet, c’est aux ischios que Danilo Pereira semblait être touché, et c’est ce qu’a confirmé Christophe Galtier à l’issue de la rencontre : « Danilo a ressenti une douleur importante aux ischios. On ne connaît pas encore la durée de son absence« , a déclaré le technicien français. Cependant, sans trop de détails, nos confrères portugais de Record affirment que la blessure n’est pas assez grave pour que Danilo Pereira manque la Coupe du Monde 2022, sans pour autant connaître la durée d’indisponibilité. En effet, à près d’un mois de la compétition qui se tiendra au Qatar du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre prochain, le média lusitanien assure que le joueur polyvalent du PSG devrait être une option pour Fernando Santos au moment de constituer sa liste pour le Mondial 2022.