La famille Mbappé a reçu les excuses de Winamax

Kylian Mbappé est quotidiennement au centre de l’actualité. Que ce soit pour parler de son avenir, de son niveau de jeu exceptionnel, ou encore de ses prises de position sur son image. Il y a un peu plus de 10 jours de cela, l’international français avait été la cible d’une blague de mauvais goût de la part du site de paris sportifs Winamax qui s’en prenait à son père sur le réseau social Twitter. Le joueur avait réagi en leur répondant : «Les dangers des paris en ligne, ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp»,

Cet échange avait fait grand bruit et le site de pari sportif avait été pris à partie par bon nombre de personnes. Ce mercredi, Winamax a tenu à présenter ses excuses à la famille Mbappé dans son ensemble. «Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l’utilisation d’une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter. Ce tweet, de mauvais goût, n’avait pas sa place sur nos réseaux sociaux. Nous resterons vigilants à l’avenir, afin d’éviter des écarts regrettables de ce type », peut-on lire.