Kylian Mbappé est stratosphérique depuis plusieurs mois et reste sur cinq buts et quatre passes décisives sur ses deux derniers matches. Des performances XXL qui font de lui le meilleur buteur (20) et passeur (14) de Ligue 1. Lors du large succès du PSG contre Clermont samedi soir (1-6), l’attaquant (23 ans) s’est offert un triplé. Il s’agit de son cinquième triplé dans le championnat de France (4 avec le PSG dont un quadruplé et 1 avec Monaco). Au 21e siècle, il est le deuxième dans ce domaine.

Le numéro 7 parisien est juste devancé par une légende du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a réalisé sept triplés en Ligue 1 lors de ses quatre saisons sous le maillot Rouge & Bleu. Mbappé est donc deuxième à deux longueurs d’Ibra. Le podium est complété par un autre joueur passé par le PSG, Edinson Cavani (5). Alexandre Lacazette (4) et Djibril Cissé (3) complètent le top 5. Kylian Mbappé est d’ailleurs le plus jeune joueur (23 ans, 110 jours) a marqué trois buts ou plus en Ligue 1 depuis Hervé Revelli en avril 1967 (20 ans et 358 jours).

Le top 5