La femme d’Éric Abidal veut « faire cesser la rumeur »

Ces dernières heures, des avancées ont eu lieu dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui. Et le nom d’Éric Abidal est apparu. L’ancien dirigeant barcelonais sera entendu comme témoin prochainement par les enquêteurs. La puce du téléphone de l’internationale française était au nom d’Éric Abidal. Les investigations se poursuivent pour la piste d’une vengeance liée à d’éventuelles relations adultérines. Ce mardi soir, auprès de l’AFP, l’avocat – Me Nicolas Cellupica – de la femme de l’ancien international français – Hayet Abidal– a expliqué que cette dernière voulait faire cesser la rumeur autour de son couple.

« Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée afin de faire cesser la rumeur. Hayet Abidal n’a rien à voir avec ces faits. Ma cliente ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier. »