Vitinha : « On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique »

Après sa victoire éclatante face au Real Madrid (4-0), le PSG peut viser une saison encore plus historique en remportant la finale de la Coupe du monde des clubs dimanche.

Déjà dans la légende après sa victoire en Ligue des champions, ce PSG version Luis Enrique peut rendre sa saison 2024-2025 encore plus historique en remportant la Coupe du monde des clubs. Après leur victoire éclatante face au Real Madrid (4-0) ce mercredi, les Rouge & Bleu défieront Chelsea en finale de la compétition dimanche.

Une nouvelle fois époustouflant dans l’entrejeu parisien, Vitinha a bien l’intention de faire entrer cette équipe parisienne encore plus dans la légende, comme il l’a déclaré après le match, dans des propos rapportés par Le Parisien : « C’est la meilleure équipe dans laquelle j’ai évolué, bien sûr, ça c’est clair ! On prend du plaisir car on est une équipe avec une dynamique bien rodée. On se comprend tous bien, même les joueurs qui rentrent et qui jouent moins souvent que les titulaires. On a une dynamique incroyable. Il faut rester comme ça le plus longtemps possible. On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique. C’est ce qu’on vise, c’est ce qu’on veut faire. On va tout donner en finale pour faire l’histoire. Ça serait dur pour un club, dans le futur, de répéter cette performance », a déclaré le milieu portugais après cette belle victoire face au Real Madrid.