La Juve prête à accepter les conditions du PSG pour Kolo Muani ?

Le dossier Randal Kolo Muani occupe quotidiennement l’actualité mercato du PSG. La Juventus pourrait se rapprocher des conditions du PSG pour s’offrir l’attaquant.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. L’international français cherche donc un point de chute pour poursuivre sa carrière. Prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison, l’attaquant aimerait poursuivre l’aventure au sein du club turinois. Ce dernier aimerait aussi le conserver mais n’a pas encore trouvé d’accord avec le PSG.

Randal Kolo Muani prêt à attendre la Juve

Ces derniers jours, on évoquait un PSG qui voulait un transfert sec à hauteur de 50 millions d’euros ou un prêt avec obligation d’achat alors que la Juventus Turin souhaiterait un prêt avec option d’achat. Ce mercredi matin, le Corriere dello Sport fait un nouveau point sur ce dossier. La Juventus commencerait à accepter les conditions posées par le PSG, même si le club italien aurait déjà fait une première offre au au club de la capitale, un prêt payant de 10 millions d’euros avec une option d’achat. Les deux clubs, qui discutent toujours, aimeraient trouver rapidement un accord, avance le Corriere. Pour cela, la Juve serait prête à se rapprocher des demandes du PSG. Du côté du joueur, il aurait fait une promesse : attendre la Vieille Dame dans ce dossier avant d’éventuellement écouter d’autres offres.