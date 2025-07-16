PSG : Le calendrier de Tottenham jusqu’à la Supercoupe de l’UEFA

La saison 2024 / 2025 du PSG est désormais terminée et tous les regards sont tournés vers 2025 / 2026. Pour ce prochain exercice, les Parisiens démarreront, après trois semaines de vacances, sans grande préparation avec la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham.

Après sa finale perdue en Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea (3-0), le PSG a pris son envol pour ses vacances. La reprise de l’entraînement pour le groupe de Luis Enrique est prévue pour le 4 août prochain, soit 9 jours avant la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, vainqueur de l’Europa League. Une rencontre qu’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers aborderont comme leur première sortie officielle de la saison 2025 / 2026 au Stade Friuli d’Udine en Italie. Ce qui sera aussi le cas de Tottenham. Cependant, les Spurs ont d’ores et déjà entamé leur préparation et ont prévu des rencontres amicales afin de monter en puissance jusqu’au rendez-vous avec le Paris Saint-Germain le 13 août prochain (21h sur Canal +). En effet, les hommes de Thomas Frank, nouveau coach des Spurs, vont monter en puissance en affrontant Reading le 19 juillet, Luton Town le 26 juillet, Arsenal le 31 juillet, Newcastle le 3 août et le Bayern Munich le 7 août.