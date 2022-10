Cet été, Leandro Paredes a été prêté avec option d’achat par le PSG à la Juventus Turin. Une option d’achat de 22,6 millions d’euros qui deviendra obligation d’achat avec deux conditions. La première, que la Juve se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Celle-ci est ratée puisque le club italien a été éliminé de la course aux huitièmes de finale cette semaine. La deuxième, Leandro Paredes doit jouer un certain pourcentage de rencontres officielles.

La Juve prête à ne pas lever l’option d’achat ?

Mais depuis son arrivée chez la Vieille Dame, Leandro Paredes – encore lié avec le PSG jusqu’en juin 2024 – ne convainc pas les dirigeants turinois. Il y a une dizaine de jours, la Gazzetta dello Sport indiquait que la Juventus jugeait son état physique un peu douteux et que la chance que la Juve lève l’option d’achat s’amenuisait. Ce jeudi matin, le quotidien sportif transalpin poursuit dans sa lancée en expliquant que l’actuel huitième de Serie A n’est pas certain de lever l’option d’achat pour Leandro Paredes. L’élimination en Ligue des Champions aura un coup sur le budget de la Juventus et les performances en demi-teinte de l’international argentin n’inciteraient pas le club à investir sur lui. Pour rappel, l’ancien romain est forfait pour la réception du PSG mercredi en raison d’une lésion « de grade bas » à l’ischio-jambier de la cuisse gauche.