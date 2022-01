La Ligue 1 freine le PSG dans le mercato pour Habib Beye

Encore buteur ce samedi soir face au Stade Brestois (2-0, 21e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a confirmé sa grande forme. Ce qui est de très bon augure à un peu moins d’un mois du match aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Néanmoins, le problème de sa prolongation persiste, lui qui est en fin de bail en juin prochain. Dès lors, dans l’hypothèse où Mbappé quitte Paris cet été, le nom de Erling Haaland sera forcément cité pour le remplacer.

Une hypothétique transaction évoquée sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche. Et à la question de savoir si le géant norvégien peut rallier la capitale française cet été, Habib Beye s’est montré pour le moins dubitatif notamment du fait de l’image de la Ligue 1 : « Ce qui me fait peur, c’est le rayonnement de la Ligue 1 à l’international concernant les trophées individuels. Si demain vous brillez à City, à Chelsea, à Liverpool, au Bayern, au Real ou au Barça, vous avez plus de chance de gagner le Ballon d’Or. Même si le PSG gagne la Ligue des Champions, il faudrait vraiment qu’il fasse une saison hors norme en championnat. Le problème ce n’est pas le PSG, mais le manque de reconnaissance de la Ligue 1. Vous le voyez lors du classement du Ballon d’Or, les joueurs de Ligue 1 souffrent de cela.