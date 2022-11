En cette période de Coupe du monde, le PSG continue de faire l’actualité. En plus d’une possible partie du capital cédée à un fond d’investissement américain, Nasser al-Khelaïfi a confirmé que le club parisien pourrait quitter son mythique stade du Parc des Princes. Mais le discours du président pourrait être perçu comme un coup de bluff pour faire pression sur la Ville de Paris.

L’actualité du PSG continue de faire parler malgré cette pause internationale. En effet, comme évoque depuis quelques jours, la direction parisienne serait prête à céder 10 à 15% de son capital à un fond d’investissement américain. Un deal qui pourrait même être conclu pendant le premier semestre 2023. En plus de cela, le récent discours du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sur le Parc des Princes fait réagir. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 85 millions d’euros pour moderniser le Parc, mais ce n’est pas notre stade. », a déclaré le patron des Rouge & Bleu à Bloomberg. Ainsi, la possibilité de déménager est envisageable si le club parisien ne devient pas le propriétaire de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. « Mais ce n’est pas aussi simple », rapporte Le Parisien.

La Ville de Paris étonnée par le discours de Nasser al-Khelaïfi

En effet, depuis plusieurs années, le PSG tente de négocier avec la Ville de Paris pour acquérir définitivement le Parc des Princes, mais le prix fixé est quatre fois supérieur aux estimations selon les dirigeants parisiens. Depuis 2012, Nasser al-Khelaïfi souhaite agrandir la capacité du stade et le faire passer de 48.000 à 60.000 places minimum, « quitte à démolir le stade et à le reconstruire, ce que la Ville exclut. » Pourtant en 2015, l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo avait affirmé qu’il fallait un « Parc à 60.000 place. » Cependant, « cette déclaration restera sans lendemain. Alors que le club mandate trois cabinets d’architecte et affine le projet d’agrandissement, le Conseil de Paris délaisse le dossier. Ce qui exaspère Doha. » Les décideurs qataris veulent devenir propriétaires de leur stade, ce qui donnerait encore un peu plus de valeur au club. Cependant, les relations entre la Mairie de Paris et Qatar sont fraîches, encore plus depuis le refus d’installer des écrans géants pour retransmettre la Coupe du monde qui se déroule actuellement. Cette décision « a été pris comme un camouflet au Qatar » et explique en partie le timing de la prise de parole du président parisien. De son côté, la Ville de Paris a été étonnée du discours de Nasser al-Khelaïfi. Elle estime que le président parisien fait un coup de bluff en faisant « peser sur la municipalité la responsabilité d’un déménagement. » En off, certains représentants de la Mairie continuent d’évoquer des « discussions toujours en cours pour une cession ou un agrandissement. »

Aucune discussion pour s’installer au Stade de France

La possibilité de s’installer au Stade de France a été évoquée par certains médias. Le gouvernement (dans lequel l’Etat est partie prenante) serait favorable à une vente de l’enceinte dyonisienne. Une opportunité que pourrait saisir les dirigeants parisiens ? Pas tout à faire à en croire les informations du Parisien. « Il n’y a eu aucune discussion entre le club, le gouvernement et le consortium », rapporte le quotidien francilien. La concession actuelle du Stade de France prend fin en juillet 2025 et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devra prochainement faire un choix entre trouver un nouveau concessionnaire ou vendre le stade.

La construction d’un nouveau stade, un coût trop important

Une autre possibilité existe, la construction d’un nouveau stade. À ce jour, deux pistes alternatives se dégagent, comme le rapporte L’Equipe. L’hippodrome de Saint-Cloud ou Poissy, qui accueillera le futur Training Center du PSG. Cependant, la construction d’une nouvelle enceinte moderne de 60.000 places a un certain coût (entre 500 millions et 1 milliard d’euros) et le propriétaire qatari pourrait ne pas avoir l’argent nécessaire « alors qu’il a eu du mal à tenir le budget du centre d’entraînement (300 millions d’euros) », indique Le Parisien. Pourtant, le maire de Poissy, Karl Olive, est ouvert à l’idée de construire un stade dans sa ville : « Poissy a déjà montré sa capacité à trouver des solutions quand d’autres ne cessaient de communiquer sur les problèmes. Alors si nous pouvons rendre service, avec tous les partenaires institutionnels, nous saurons saisir cette opportunité extraordinaire pour le territoire yvelinois et pour le club ! Le PSG, à l’instar du Real Madrid ou du Bayern Munich mérite un stade digne de ce nom. Après son futur centre d’entraînement, c’est la prochaine étape indispensable pour faire grandir le club et remporter de grandes compétitions. Le Parc devient un écrin trop étroit et la ville de Paris a tort de ne pas aller dans le sens du club. »