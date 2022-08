Alors que le comportement de Kylian Mbappé est pointé du doigt depuis le match contre Montpellier samedi dernier, sa mère Fayza Lamari n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu et s’est voulu rassurante sur la situation.

Tout le monde attendait avec grande impatience le début de saison de Kylian Mbappé contre Montpellier samedi dernier. L’an passé, l’international français avait porté presque à lui seul la triste équipe de Mauricio Pochettino, et c’est donc tout naturellement que l’immense majorité des observateurs salivait à l’idée de revoir le joueur de 23 ans aux côtés de Neymar et Lionel Messi dans un PSG made in Christophe Galtier qui tourne bien collectivement.

Problème, rien ne s’est passé comme prévu. Boudeur, colérique, peu enclin aux efforts, Kylian Mbappé a plus agacé qu’émerveillé sur la pelouse du Parc des Princes. Surtout, l’ancien joueur de l’AS Monaco a encore plus attiré l’attention avec sa mauvaise réaction lorsque Neymar s’est emparé du second penalty sifflé en la faveur du PSG – le premier ayant en outre été loupé par le Français.

« Les choses sont gérées en interne »

En plus de s’attirer les foudres des observateurs, Kylian Mbappé a du même coup crispé certains de ses coéquipiers, à commencer par Neymar. Dans la nuit suivant la rencontre, le Brésilien a effectivement liké deux tweets véhéments à l’encontre de l’attaquant tricolore. Bref, alors que le début de saison du PSG était idyllique sur le plan sportif, cette « affaire » vient ternir une feuille de route qui semblait appelée à rester vierge encore longtemps.

Depuis, Luis Campos se serait entretenu avec les deux joueurs le lendemain du match, et l’entourage de Kylian Mbappé ne souhaite visiblement pas remettre de l’huile sur le feu. Contactée par le média Kora Plus, Fayza Lamari a effectivement refusé de commenter avec précision cette « crise » au sein du PSG. Au contraire, la mère de l’attaquant ayant prolongé jusqu’en 2025 à Paris en mai dernier s’est voulu mesurée et pacifiste, lâchant simplement : « Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien ! ». Fin de l’histoire ?