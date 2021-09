Mbappé avait assuré à Herrera qu’il resterait

Le PSG a déçu lors de son entrée en lice en Ligue des Champions face à Bruges en concédant le match nul après une prestation moyenne (1-1). La triplette offensive Messi – Neymar – Mbappé n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et ont été au coeur des critiques. En revanche, le joueur qui brille dans ce début de saison est Ander Herrera. Auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matches, l’Espagnol s’impose petit à petit comme une valeur sûre de cette équipe. Interrogé par la Ser, le milieu de terrain revient sur l’épisode Mbappé de cet été mais aussi sur le professionnalisme de Leo Messi.

« Mbappé ? J’ai eu la sensation qu’il allait rester, j’étais sûr à 95%. Mais vous avez toujours ce doute jusqu’au dernier moment que les négociations se passent à un autre niveau, loin du joueur de football. Mais ce que le club nous avait toujours dit, c’est que Kylian resterait, et je le pensais vraiment. Et lui-même me l’avait confirmé ! Je lui avais demandé deux semaines avant la fin du marché des transferts, sous le ton de la blague, et il m’avait répondu : ‘non, non, je suis là, je suis là’. Donc tout ce qui sortait dans la presse m’a semblé étrange. (…) Ce que je lisais dans la presse ne coïncidait pas avec ce que je voyais au jour le jour. (…) Je pense que la saison à venir peut jouer sur le fait de garder Mbappe ou pas. S’il parvient à marquer des buts et à être heureux, nous allons essayer de le convaincre de rester. (…) Il y a des leaders qui donnent l’exemple : c’est Léo (Messi). Il est le premier à être à l’entraînement. Voir que ton numéro 1 ne prend pas l’entraînement à la légère, ça ne te repose pas.«