Le staff du futur entraîneur des Féminines du PSG est connu

Comme pour l’équipe masculine, les Féminines du PSG vont changer d’entraîneur cet été. Et l’heureux élu se nomme Gérard Prêcheur (62 ans) ancien entraîneur des Lyonnaises (2014-2017) qui est sans club depuis 2019 et une expérience en Chine. Même si cette arrivée n’est pas encore officielle, les Rouge & Bleu devant d’abord acter le départ de Didier Ollé-Nicolle, le staff du futur coach parisien est connu.

Pas de Bernard Mendy dans le staff

Selon les informations du Parisien, Gérard Prêcheur devrait arriver avec un adjoint, son fils Jocelyn, et deux préparateurs physiques, Guillaume Denis et Quentin Bellu. Encore sous contrat un an avec les Féminines du PSG, Bernard Mendy – qui aurait aimé être l’entraîneur numéro 1 – ne sera pas dans le staff de Prêcheur. Le quotidien francilien indique que pour l’ancien latéral droit, « la piste d’une réorientation vers le centre de formation est étudiée mais rien n’est figé à ce stade et un départ n’est pas à exclure non plus. » Le second adjoint de Didier Ollé-Nicolle, Michel Audrain ne sera pas à la reprise de l’entraînement demain. Sébastien Lopez-Guia (préparateur physique) va aussi quitter le club. C’est lui qui a décidé de quitter le PSG deux ans après son arrivée. Guillaume Lemire (entraîneur des gardiennes), Julien Roger (analyste vidéo), Alexandre Klawiter (team manager) et Pauline Clavel (data analyste) vont eux poursuivre l’aventure conclut Le Parisien.