Le jour d’après. Le PSG doit remonter en selle après son élimination précoce en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une élimination dure à encaisser sur laquelle est revenu Antoine Kombouaré, le coach de Nantes.

Si on attendait une réponse à la hauteur de l’échéance continentale, le PSG n’a pas su apporter les ingrédients nécessaires pour renverser la tendance et remonter le 0-1 du match aller. Non, in fine, le Bayern Munich s’est imposé sur sa pelouse sur le score sec de 2-0. Comme la saison précédente, l’aventure s’arrête donc au stade des huitièmes de finale pour Kylian Mbappé et sa troupe.

« C’est la vie du sportif de haut niveau »

Une énième déception à ranger à côté des autres en définitive. Mais pour Antoine Kombouaré, tout ceci fait partie d’un processus logique. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’actuel coach nantais, qui a croisé le fer avec le PSG il y a une semaine de cela, a livré son ressenti en ce qui concerne son ancienne équipe et ses échecs répétés en C1 : « Ils se donnent les moyens, ils y arriveront. C’est vrai que c’est encore une grosse déception pour les supporters et certainement pour les joueurs, les dirigeants. Il ne faut pas qu’ils lâchent. C’est la vie. La vie du sportif de haut niveau. La plus dure, c’est la première Ligue des Champions. Une fois que tu gagnes la première, ils pourront enchaîner les victoires. »