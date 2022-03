Le 9 mars dernier, le PSG subissait une énième désillusion en Ligue des Champions en s’inclinant 3-1 face au Real Madrid, étant ainsi éliminé en huitième de finale. C’est dans les couloirs du Santiago Bernabeu que le président Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont animé la soirée en réclamant, de manière trop véhémente, des explications à l’arbitre néerlandais, Danny Makkelie, notamment concernant la faute de Benzema sur Donnarumma, qui précède le premier but madrilène. À la suite de cet épisode entre le board parisien et le corps arbitral, ce dernier a dressé un rapport à l’UEFA, ce qui a engendré une ouverture de cas disciplinaire de la part de l’instance européenne.

C’était aujourd’hui, le 29 mars, que les dirigeants parisiens devaient être convoqués pour une commission disciplinaire, mais selon les informations de nos confrères du Parisien, leur cas sera jugé à une prochaine commission, dont la date n’est pas encore connue. À noter que, selon le règlement disciplinaire de l’UEFA, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo risquent amendes et suspensions pour non respect des « principes généraux de conduite. »