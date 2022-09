C’est le jour le plus long de l’année. En effet, ce jeudi 1er septembre marque le dernier jour du mercato pour la plupart des championnats européens. En France, le marché des transferts ferme ses portes à 23 heures. L’occasion pour le duo Luis Campos-Antero Henrique de finaliser les derniers dossiers aussi bien dans le sens des départs (Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler et Mauro Icardi) que des arrivées (Carlos Soler). Concernant la défense, le club de la capitale désire ardemment un nouveau renfort comme l’a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse après la victoire face à Toulouse : « Dès ma prise de fonction, nous avons identifié le besoin d’avoir un autre défenseur central pour ce système. Il reste 24 heures. Est-ce qu’on l’aura ? Je l’espère. Ce serait mieux. Est-ce qu’on l’aura ? Je ne sais pas. On verra ce qu’il se passera demain. » Et depuis le début du mercato, la direction parisienne a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter, le Slovaque de 27 ans s’était déjà mis d’accord depuis quelques semaines avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq saisons, cependant il doit faire face aux négociations difficiles avec l’Inter.

L’Inter a refusé une nouvelle offre du PSG

Malgré plusieurs propositions, les Nerazzurri ont toujours refusé les offres parisiennes. En effet, le club italien attend au moins 80M€ pour son défenseur central, une somme que n’est pas disposé à mettre le PSG jusqu’à maintenant. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter a refusé une nouvelle offre du PSG à hauteur de 50M€ plus 10M€ de bonus. En effet, la direction italienne ne souhaite pas vendre leur international slovaque. Mais reste à savoir si une autre offre revue à la hausse pourrait faire pencher la balance en faveur des Rouge & Bleu. Toujours selon le journal italien, les champions de France en titre vont tenter une nouvelle offensive aujourd’hui, dont le montant n’a pas été divulgué, afin de convaincre les dirigeants italiens. Reste à savoir si cette prochaine proposition fera céder l’Inter à quelques heures de la fermeture du marché des transferts.