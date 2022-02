Le PSG est grandement responsable de sa défaite hier soir à La Beaujoire conte le FC Nantes (3-1). Mais l’arbitrage de Mickaël Lesage a particulièrement marqué la rencontre. Les Parisiens ont reçu six cartons jaunes contre deux pour Nantes et l’arbitre a enchaîné les mauvaises décisions. À la fin du match, Leonardo et Marco Verratti ont vivement critiqué le corps arbitral. De son côté, Neymar Jr s’est contenté d’ironiser dans une story sur Instagram.

« Je suis rentré pour voir Thiaguinho et j’ai pris un jaune », a posté Neymar sur sa story Instagram hier soir. Lui aussi averti pour un geste d’humeur, l’attaquant de 30 ans préfère rire de la situation. De retour en tant que titulaire avec le PSG, le joueur parisien a permis à son club de réduire le score après une belle passe de Lionel Messi. Ses premiers pars au Stade de La Beaujoire n’ont pas été mauvais mais son pénalty manqué en seconde période minimise sa performance du soir.