La presse italienne donne la note maximale à Messi et Mbappé

Hier, l’Argentine et la France ont offert une magnifique finale de Coupe du Monde, finalement remporté par l’Argentine (3-3, 4 t.a.b à 2). Kylian Mbappé auteur d’un triplé et Lionel Messi, d’un doublé ont été les joueurs de cette finale. Ils ont obtenu la note maximale dans la presse italienne.

Lors de la finale de la Coupe du Monde remportée par l’Argentine, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont brillé de mille feu. Après avoir ouvert le score sur penalty, le numéro 30 du PSG a cru offrir la victoire en prolongation avec son septième but de la compétition. Mais c’était sans compter sur son coéquipier chez les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé. Sauveur de la France avec deux buts en une minute (80e, 81e), il n’a pas vacillé au moment de transformer son deuxième penalty pour permettre à la France d’égaliser et de se diriger vers la séance de tirs au but. Lors de cette dernière, ils ont tous les deux transformés leurs tentatives. Des performances XXL qui ont été saluées par la presse italienne.

Beaucoup de 10 pour Mbappé et Messi

En effet, la Gazzetta dello Sport a donné la note de 10 aux deux joueurs du PSG. Pour la Pulga, le quotidien sportif explique, « fin du discours pour savoir s’il est meilleur ou pire que Maradona. Le plus grand joueur moderne. Immense« , comme le rapporte le journaliste Guillaume Maillard-Pacini sur son compte twitter. Pour Mbappé, « Un attaquant unique, jamais-vu. Il va créer un genre. » Le Corriere della Sera, il obtient également un 10, « il a déjà un Mondial dans une poche. Dans l’autre, le futur » comme dans la Stampa. « Le futur lui appartient. » Le Corriere della Sera qui donne également un 10 à Lionel Messi, qui a réalisé son rêve en remportant la Coupe du Monde. « Quel voyage incroyable pour arriver à cette nuit de légende : deux penalties, un but qui semble le bon, mais ne l’est pas. La ‘Messeide’ est terminée, le héros est revenu à la maison dans l’ultime duel. Vraiment épique. »