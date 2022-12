Ce dimanche, la France et l’Argentine ont disputé une finale de Coupe du monde qui restera longtemps dans les annales (3-3, T.A.B 2-4). Et les deux joueurs du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé, ont livré un duel d’anthologie.

Si la déception est grande au lendemain de cette défaite des Bleus en finale de Coupe du monde, les deux équipes ont offert un véritable spectacle qui restera gravé dans les mémoires. Menés 0-2 jusqu’à la 80e minute, les champions du Monde 2018 ont pu compter sur un triplé de Kylian Mbappé pour faire entrer cette finale du Mondial dans une autre dimension. Avant cela, Lionel Messi avait été l’un des grands artisans, avec Angel Di Maria, d’une rencontre dominée par l’Albiceleste. Et sans surprise, les deux joueurs du PSG ont été couvert d’éloges dans les médias français.

Mbappé proche de la perfection

En marquant un triplé en finale de Coupe du monde, Kylian Mbappé restera à jamais dans les annales. Une performance seulement réalisée par l’Anglais Geoff Hurst en 1966. Avant son premier but à la 80e minute de jeu, l’attaquant parisien était complètement dépassé par l’évènement, comme l’ensemble des joueurs français. Mais ses deux buts en quelques minutes ont complètement renversé la physionomie de la rencontre. Pour L’Equipe, qui lui attribue la note de 9/10. « Kylian Mbappé est à part. De la caste des très grands joueurs qui peuvent changer les rendez-vous historique. » Après avoir été privé de ballons pendant de longues minutes, le joueur de bientôt 24 ans a réussi une performance unique en marquant 4 buts en finales de Coupe du monde (1 en 2018 et 3 en 2022), dépassant Pelé, Zinedine Zidane, Vavà et Geoff Hurst.

L’attaquant des Rouge & Bleu récolte la même note dans le quotidien Le Parisien (9/10). « Quel monstre ! Pendant un bon bout de temps on ne l’a pas vu. Et pourtant, c’est lui qui surgit de la nuit pour sonner la révolte ! (…) Il n’a pas tremblé lors de la séance de tirs au but, mais cela n’a pas suffi. » Une rencontre qui va faire passer l’international français dans une autre dimension.

Les notes de la France (L’Equipe) : Lloris 6 – Koundé 5, Varane 5, Upamecano 6, T.Hernandez 3 (Camavinga 6) – Griezmann 3 (Coman 6), Tchouaméni 4, Rabiot 5 – Dembélé (non noté, Kolo Muani 7), Giroud (non noté / M.Thuram 7), Mbappé 9

(L’Equipe) : Lloris 6 – Koundé 5, Varane 5, Upamecano 6, T.Hernandez 3 (Camavinga 6) – Griezmann 3 (Coman 6), Tchouaméni 4, Rabiot 5 – Dembélé (non noté, Kolo Muani 7), Giroud (non noté / M.Thuram 7), Les notes de la France (Le Parisien) : Lloris 7 – Koundé 5, Varane 5.5, Upamecano 6.5, T.Hernandez 3 – Griezmann 4, Tchouaméni 5.5, Rabiot 6 – Dembélé (non noté, Kolo Muani 7), Giroud (non noté, M.Thuram 6.5), Mbappé 9

L’Argentine peut remercier Messi et Di Maria

Du côté de l’Argentine, la victoire peut sembler logique au vu des 75 minutes de domination lors du temps réglementaire. Et l’Albiceleste a pu s’appuyer sur un Lionel Messi XXL avec un doublé et un Angel Di Maria une nouvelle fois décisif dans une finale (un but et un penalty provoqué). L’attaquant du PSG reçoit la note de 8/10 de la part du quotidien L’Equipe, soit la meilleure note chez les Argentins à l’instar d’Angel Di Maria et le gardien Emiliano Martinez.

Les notes de l’Argentine (L’Equipe) : E.Martinez 8 – Molina 4, Romero 7, Otamendi 4, Tagliafico 5 – De Paul 7, E.Fernandez 7, Mac Allister 7 – Messi 8, J.Alvarez 6, Di Maria 8 (Acuña 6)