Lionel Messi et Kylian Mbappé ont livré un combat XXL lors de la finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Les deux attaquants se sont offerts un doublé et un triplé. Légende du football, Pelé – qui a remporté trois Coupes du Monde – a salué la performance des deux joueurs.

Devant plus de 4 milliards de téléspectateurs, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont livré une performance XXL lors de la finale de Coupe du Monde remportée par l’Argentine (3-3, 4 t.a.b à 2). Malgré la défaite, le numéro 7 du PSG a été l’auteur d’un triplé, le deuxième dans l’histoire d’un Mondial. De son côté, la Pulga s’est offerte un doublé, et le titre de meilleur joueur du match et de la compétition. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, Pelé, la légende du football a suivi cette magnifique finale, sans doute la meilleure de l’histoire. À l’issue de la rencontre, il a tenu à féliciter les deux joueurs du PSG sur son compte Instagram.

« Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle »

« Aujourd’hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d’une manière passionnante. Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa carrière le méritait. Mon cher ami Mbappé, marquant quatre buts en finale, souligne le Roi Pelé sur son réseau social. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport. Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour l’incroyable campagne. C’est formidable de voir l’Afrique briller. Félicitations à l’Argentine ! Certainement, Diego sourit maintenant. »