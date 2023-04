De retour à la compétition il y a quelques semaines après une fracture du tibia, Georginio Wijnaldum a connu un nouveau pépin physique ce jeudi qui pourrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines.

Après une première année décevante au PSG, Georginio Wijnaldum avait décidé de vivre une nouvelle aventure du côté de l’AS Roma dans le but de retrouver du temps de jeu avant la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Malheureusement pour lui, le milieu de 32 ans a très mal débuté son prêt avec une fracture au tibia contractée le 22 août dernier. Une grosse blessure qui l’a privée du Mondial au Qatar et l’a fait éloigner des terrains pour une durée de six mois (27 matches manqués). De retour à la compétition début février, l’ancien joueur de Liverpool retrouvait peu à peu ses sensations et avait même marqué deux buts face à Sassuolo (3-4) et la Sampdoria (3-0). Peu à peu, il était redevenu un titulaire en puissance dans le onze de José Mourinho avec 9 titularisations en 16 matches toutes compétitions confondues.

Une absence de plusieurs semaines redoutée

Titulaire ce jeudi lors de la victoire de l’AS Roma en quarts de finale retour de Ligue Europa face au Feyenoord Rotterdam (4-1 a.p), Georginio Wijnaldum a dû quitter rapidement ses partenaires dès la 21e minute de jeu. Le joueur prêté par le PSG s’est touché derrière la cuisse au moment de son remplacement. Et comme rapporté par Gianluca Di Marzio, l’international néerlandais souffrirait au niveau du muscle fléchisseur de la jambe gauche. Même si aucune durée d’indisponibilité n’a été mentionnée, cette blessure arrive au pire moment pour les Giallorossi qui luttent pour le podium en Serie A et qui se sont qualifiés pour les demi-finales de Ligue Europa. Une absence de plusieurs semaines est redoutée selon quelques médias italiens, même si le club romain n’a pas encore communiqué officiellement. Pour rappel, l’AS Roma dispose d’une option d’achat d’environ 8M€ pour le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.