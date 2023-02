Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar Jr n’est pas considéré comme un joueur indiscutable aux yeux des dirigeants parisiens. Une belle occasion à saisir pour Chelsea ?

Auteur d’un match très compliqué face au Bayern Munich (1-0) ce mardi en Ligue des champions, Neymar Jr n’affiche pas son meilleur visage depuis son retour post-Coupe du monde. Souvent pointé du doigt depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2017, le Brésilien est critiqué notamment pour son irrégularité et son hygiène de vie. De quoi remettre en question son avenir, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027. L’été dernier, Luis Campos était déjà favorable à un départ du numéro 10 selon certaines sources. Et l’état-major parisien n’aurait pas changé son fusil d’épaule pour le prochain mercato.

Nasser al-Khelaïfi pas opposé à un départ de Neymar ?

En effet, comme le rapporte Le Parisien, Chelsea et son nouveau propriétaire, Todd Boehly, sont intéressés par l’international brésilien. Avant même l’arrivée du nouveau propriétaire, les Blues avaient déjà montré un intérêt pour l’attaquant l’été dernier. Toujours selon LP, Todd Boehly était présent à Paris ce mardi et « a déjeuné avec Nasser Al-Khelaïfi dans un grand hôtel de la capitale proche de la Place de l’Étoile. » Président de l’ECA, le patron des Rouge & Bleu échange régulièrement avec ses homologues des grands clubs européens, notamment au sujet de « réglementation, développement, de la bataille de la Super Ligue et aussi, parfois, de quelques dossiers importants pour le PSG. »

Si l’imbroglio autour de la situation de Hakim Ziyech a sûrement été débattu entre les deux hommes, il a aussi été question de Neymar Jr. Grand fan du joueur, Todd Boehly a pris la température auprès de Nasser al-Khelaïfi pour connaître la faisabilité d’un transfert à l’été 2023. Et l’homme d’affaire américain « n’aurait pas perçu chez son interlocuteur une volonté farouche de conserver un joueur recruté 222 millions d’euros à l’été 2017 », rapporte LP. « ‘Le PSG serait même prêt à le laisser libre afin d‘économiser son salaire et se défaire d’un joueur à l’image dégradée’, observe un proche du dossier. »

Neymar lassé des critiques

Très actif sur le marché des transferts, Chelsea aurait les capacités d’assumer un transfert, estimé à 60M€, et le salaire du joueur, qui touche actuellement un revenu de 36M€ net par an. Et Neymar Jr pourrait notamment retrouver son ancien coach au FC Barcelone, Luis Enrique. Libre depuis décembre 2022, l’Espagnol est dans le viseur de Todd Boehly pour diriger l’équipe londonienne. « Sa venue à Londres serait tout sauf anodine dans ce dossier Neymar. » Reste désormais à connaître la position du principal concerné. Lassé par les nombreuses critiques à son égard, le natif de Mogi das Cruzes se pose beaucoup de question sur son avenir. « Il sait depuis l’été dernier que Chelsea est tout disposé à lui offrir une porte de sortie. » Contacté par le quotidien Le Parisien, le PSG a tenu à démentir son intention de vendre Neymar Jr. Cependant, le quotidien francilien conclut en confirmant que « le départ du Brésilien est bel et bien l’un des principaux objectifs des dirigeants. »