Au Brésil où il parfait sa rééducation, Neymar Jr a annoncé une belle et heureuse nouvelle ce mardi. Le numéro 10 du PSG va ainsi être papa pour la seconde fois.

S’il traverse une nouvelle fois une passe délicate au PSG, Neymar Jr a reçu une très bonne nouvelle d’un point de vue personnel. Touché à la cheville en février dernier face au LOSC, il avait dû passer par la case opération sous les conseils du staff parisien. Out jusqu’à la fin de l’exercice en cours, l’ancien barcelonais a indiqué qu’il attendait son deuxième enfant.

Un second fils

La nouvelle a été rendue officielle par le joueur et sa compagne, Bruna Biancardi, via leurs comptes Instagram. On peut notamment lire sur la dite publication en légende : « Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses. (…) Tu vas rejoindre une belle famille avec un frère, des grands parents, des tantes et des oncles qui t’aiment déjà beaucoup. Viens vite notre fils, nous t’attendons. » Neymar Jr a eu un premier fils, fruit d’une autre relation, qui est aujourd’hui âgé de 11 ans.