Les Féminines du PSG calent contre Montpellier

Une semaine après leur victoire sur la pelouse du Stade de Reims (0-2), les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema avec la réception de Montpellier dans le cadre du choc de la 7e journée. Les Parisiennes, qui pouvaient mettre la pression sur Lyon qui joue actuellement contre Guingamp. Mais les joueuses de Gérard Prêcheur, suspendu pour cette rencontre, ont concédé le nul dans les dernières minutes (2-2).

Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG affrontaient Montpellier, quatrième de D1 Arkema, au stade Georges-Lefèvre. Dans une première plaisante et rythmée, ce sont les Montpelliéraines qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Nérilia Mondésir (0-1, 24e). Trouvée sur le côté gauche de la surface parisienne, l’attaquante a réussi à tromper Sarah Bouhaddi en frappant du droit au premier poteau. La gardienne Rouge & Bleu touche le ballon mais ne peut pas empêcher ce dernier de finir sa course au fond des filets. Malgré cette ouverture du score, les Parisiennes ne paniquent pas et vont rapidement réussir à égaliser par l’intermédiaire de Sandy Baltimore. Après un débordement sur le côté gauche de Kadidiatou Diani, qui arrive à centrer malgré un tacle adverse, la gardienne montpelliéraine est génée par sa défense et permet à Sandy Baltimore de marquer (1-1, 32e). Plus rien ne sera marqué et les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de parité. Titulaire, Kheira Hamraoui est sortie sur blessure en début de match et a laissé sa place à Jackie Groenen.

Une égalisation dans les dernières minutes

Au retour des vestiaires, les joueuses du PSG reviennent avec un meilleur visage et vont rapidement marquer. Trouvé sur le côté gauche de la surface montpelliéraine, Grace Geyoro décale Jackie Groenen qui frappe de l’extérieur de la surface. Sa tentative est déviée par la gardienne adverse mais pas suffisamment pour la sortir du cadre. Le club de la capitale prend l’avantage dans cette rencontre dès la 49e minute (2-1). Pendant les 15 premières minutes de la seconde période, les Parisiennes vont pousser fort, se procurer plusieurs occasions mais se montrer maladroites dans le dernier geste, Kadidiatou Diani trouvant même le poteau. En fin de match, elles vont essayer de gérer ce léger avantage mais vont se faire surprendre par une tête de Céleste Boureille à la 86e minute (2-2). Les Féminines du PSG vont essayer de s’offrir la victoire durant le temps additionnel, mais sans réussite. Avec ce partage des points, le deuxième de la saison après le Havre (2-2), le PSG pourrait voir Lyon prendre quatre points d’avance en tête de la D1 Arkema. Le Paris FC est en embuscade à la troisième place, deux points derrière les Rouge & Bleu.